Lenker ausgeforscht

Über das Kennzeichen des Mercedes konnte die Tiroler Polizei den Fahrzeughalter schließlich ausforschen. „Der Mann, ein Deutscher aus der Oberpfalz, erklärte, dass er die Perücke bewusst so an sein Auto montiert habe und dass es sich dabei um Satire handele. Denn es sei an der Heckklappe auch ein Aufkleber angebracht, auf dem ,Greta??? Nie gesehen …‘ stehe. Die Überprüfungen der österreichischen Polizei bestätigten dies. Ein Verbrechen lag nicht vor“, heißt es im Bericht weiter.