Paris Jackson gibt ungewohnt offene Einblicke in ihre Sexualität. In ihrer neuen Facebook-Serie „Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn“ verriet die Tochter des „King of Pop“ nun, dass sie bei der Suche nach der Liebe nicht auf ein Geschlecht fixiert sei: „Mit wem ich zusammen bin, ist nicht davon abhängig, was diese Person in der Hose hat. Sondern wie sie als Mensch ist.“