Mit einem Motorflugzeug vom Typ Katana Diamond war der 64-jährige Pilot mit seinem 67-jährigen Bruder nach Schladming unterwegs. Er war gegen 13 Uhr von Feldkirchen in Kärnten aus gestartet. Dabei dürften die beiden von der Route abgekommen sein und das Flugzeug verlor kurz vor dem See an Leistung. Aus geringer Höhe prallte es gegen den Boden und kam kurz danach zum Stillstand. Während der Pilot unverletzt bliebt, erlitt sein Bruder Verletzungen im Brustbereich.