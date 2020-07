Wahnsinniges Glück im Unglück hatte am Dienstag ein 81-jähriger Paragleiter im Tiroler Stubaital! Der Einheimische verlor die Kontrolle über den Schirm, verhakte sich damit an einer Gondel und „fuhr“ an dieser hängend talwärts. Nachdem die Bergbahn kurze Zeit später angehalten hatte, sprang der Mann aus drei Metern Höhe ab - er kam mit einer Prellung davon.