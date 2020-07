Christian L. (Name von der Redaktion geändert) lebt von der Mutter seiner beiden minderjährigen Kinder getrennt. Er ist Angestellter in höherer Position und zählt zu den Besserverdienern. Entsprechend zahlt er Alimente in Höhe von mehreren Hundert Euro pro Kind. Den Familienbonus Plus teilt er sich mit der Kindesmutter. Das bedeutet, der Steuerbonus in Höhe von maximal 1500 pro Kind und Jahr wird von beiden Elternteilen je zur Hälfte bezogen. Insgesamt also 1500 Euro für zwei Kinder pro Jahr.