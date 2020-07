Ab Juli wird in der Serie etwa am Salzburg-Ring oder bei der Bob-Bahn in Innsbruck gefahren. Was plant die Steiermark?

Es wird eine Station in der Steiermark geben - die Frage ist nur, ob in Gössendorf oder vielleicht sogar am Flughafen Thalerhof. Bürgermeister Nagl hat die Idee geboren, das Flughafengelände, das derzeit nicht so ausgelastet ist, für den Sport zu nützen. Der Radverband hat das sofort aufgegriffen. Jetzt bleiben wir dran.