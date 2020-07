Reihentestung

Bei der Reihentestung der Mitarbeiter des Catering-Unternehmens hätten sich mittlerweile 45 positive Fälle ergeben, teilte das Landratsamt am Abend mit. Neben einer Flüchtlingsunterkunft in Hechendorf, in der zehn der Infizierten lebten, wurden mittlerweile auch Unterkünfte in Seefeld, Herrsching und Pöcking für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. In den drei Domizilen sei je eine Person positiv getestet worden. Es würden auch dort alle Bewohner getestet, hieß es.