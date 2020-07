Massentests in der Tourismusbranche, Ferienbeginn samt Urlaubern: Das Land Salzburg geht von einem baldigen Wiederanstieg an Covid-19-Fällen aus. Der Corona-Krisenstab wird seine Tätigkeit vorerst noch nicht wieder aufnehmen, kann jedoch binnen vier Stunden hochgefahren werden. Man baut auf die Hilfe des Bundesheeres: Wie berichtet unterstützen nun Soldaten – darunter Militärmusiker – die Gesundheitsbehörden in den Bezirkshauptmannschaften beim Kontaktmanagement. „Es ist eine Präventionsmaßnahme“, heißt es seitens des Landes. Der Normalbetrieb der Behörden soll so auch bei steigenden Coronazahlen sichergestellt sein.