BMW sieht in der ACC („Adaptive Cruise Control“) ein Komfortmerkmal, das sich insbesondere an den anspruchsvollen Tourenfahrer wendet. Das System ermöglicht eine automatische Regelung des vom Fahrer gewünschten Tempos und des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug. Dabei kann der Abstand in drei Stufen variiert werden; Abstand und Fahrgeschwindigkeit können über einen Taster eingestellt werden. Dabei werden die individuellen Einstellungen in der TFT-Instrumentenkombination angezeigt. BMW bietet zwei Charakteristika für das Regelverhalten an: komfortabel oder dynamisch. Dabei werden Beschleunigung und Verzögerung jeweils unterschiedlich beeinflusst. Außerdem kann die Abstandsregelung auch deaktiviert werden, sodass die Geschwindigkeitsregelung Dynamic Cruise Control (DCC) genutzt werden kann.