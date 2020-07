Ein Burgenländer ist am Dienstag mit seinem Paragleiter am Schöckl abgestürzt. Beim Startvorgang hatte sich die Bremsleine verheddert, der Schirm dreht sich im Wind und der Sportler fiel aus drei Metern zu Boden. Er wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber C 17 zum UKH Graz geflogen.