„Teilweise kontroverse Diskussion“

Die Kommission rang stundenlang um eine Entscheidung, nachdem es aus der Wirtschaft Forderungen gegeben hatte, auf eine Erhöhung zu verzichten, um in der Krise nicht zusätzlich Arbeitsplätze durch höhere Lohnkosten zu gefährden. Dennoch gelang am Ende nach „teilweise auch kontroverser Diskussion“ ein einstimmiger Beschluss, wie der Kommissionsvorsitzende Jan Zilius mitteilte. Demnach steigt der Mindestlohn in vier Schritten jeweils zum 1. Jänner und 1. Juli 2021 und 2022 auf 9,50 Euro, 9,60 Euro, 9,82 Euro und 10,45 Euro. Heil kündigte an, die Regierung werde dies per Verordnung umsetzen.