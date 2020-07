Nachdem die fünf Eingangstore in den Naturpark Ötztal eröffnet waren, wurde das Naturpark Haus in Längenfeld als Herzstück gebaut. Exakt vor einem Jahr begann es zu schlagen. Architekt Hanno Schlögel hielt das äußere Erscheinungsbild bewusst schlicht, um das Innenleben leben zu lassen. Das birgt auf 300 Quadratmetern eine professionell inszenierte naturkundliche Erlebnisausstellung. Begreifbare Tierexponate aus Holz und digitale Medien lassen Besucherinnen und Besucher in die Natur des Ötztals eintauchen.