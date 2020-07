Bei den Organisatoren der Veranstaltung am 24. Mai in Wien-Ottakring handle es sich um Personen mehrerer in Österreich tätiger Vereine, die dem Wirkungsbereich des politischen Islams aus der Türkei entstammen bzw. von diesem finanziert werden. Diese Interessenvertretungen sind bekannt dafür, politisch-religiöse Botschaften und Rituale im Sinne der politischen Ausrichtung der Türkei zu transportieren, ohne dass dem österreichischen Staat ausreichend Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.