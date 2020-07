Stärkster Rückgang in der Steiermark

Am allerstärksten war der Rückgang in der Steiermark. Hier hat sich die Zahl der Todesopfer halbiert (41 auf 21). Blickt man auf die restichen Bundesländer weisen insgesamt sieben einen Rückgang bei der Anzahl der Verkehrstoten auf - am deutlichsten wie erwähnt in der Steiermark gefolgt von Tirol (von 17 auf 9, ein Minus von 47 Prozent).