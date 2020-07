Reicht ein Bürger nach dem Besuch beim Wahlarzt die selbst bezahlte Rechnung bei den Krankenkassen ein, kann das dauern. In Salzburg beträgt die durchschnittliche Wartezeit für die Rückerstattung zwei Wochen. Egal ob man diese Online, per Post oder Email einreicht. Das könnte schneller gehen. Wird zum Beispiel in Tirol online eingereicht, erhält man sein Geld umgehend. Selbst in Wien geht es übers Internet schneller – eine Woche. Per Postweg dauert es in der Hauptstadt allerdings ganze zwölf Wochen. „Die Gesundheitskasse soll für alle Landesstellen eine Software entwickeln oder kaufen, dass die Rechnungen vom Computer eingelesen werden können. Das würde dazu führen, dass die Wahlarztrechnungen schneller ausgezahlt werden können“, sagt Salzburgs Neos-Gesundheitssprecher Sebastian Huber, der selbst Arzt ist. Er könnte sich dabei eine Art Schrifterkennungsprogramm vorstellen.