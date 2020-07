Bürgermeister Stangassinger – seit 2019 im Amt – will sich im Vorfeld der Gemeindevertretungssitzung zu „Smart City“ nicht wirklich äußern. „Es wurden bei dem Projekt in der Vergangenheit Fehler gemacht“, sagt Stangassinger. Fix: Am 17. Juli gibt es eine Gesprächsrunde mit sämtlichen Projektbeteiligten.