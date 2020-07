Seitdem Ekaterina Mucha den Titel „Shopping Queen“ in Guido Maria Kretschmers Sendung errungen hat, ist das Griss um die Wiener Chefredakteurin groß. Für Sasa Schwarzjirg öffneten Ekaterina Mucha und ihr Gatte, Verleger Christian Mucha, ihre Türen. Was sich dahinter versteckt? Unzählige Kunstwerke, Sammlungen an Designertaschen und ... getrennte Schlafzimmer! Wieso? Das sehen Sie im Video.