Appell an Wanderer

Immer wieder war es in der Vergangenheit zu gefährlichen Begegnungen zwischen Wanderern und Kühen gekommen, die teilweise mit schwersten Verletzungen und sogar mit dem Tod endeten. Nach wie vor wird an Wanderer appelliert, die Tiere nicht zu unterschätzen und vorsichtig zu sein. Viel diskutiert wird auch weiterhin das höchstgerichtliche Urteil gegen einen Tiroler Bauern. Ihm war - wie berichtet - Mitschuld am Tod einer von Vieh getöteten Frau gegeben worden.