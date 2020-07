In Villach geriet am Dienstag kurz vor 16 Uhr ein Pkw aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Der Besitzer schaffte es gerade noch, sein Fahrzeug am Straßenrand abzustellen und danach aus dem Auto zu flüchten. Die alarmierte Polizeistreife versuchte mittels Pulverlöscher die Flammen zu bekämpfen, schaffte es jedoch nicht, den Brand einzudämmen.