Ferrari-Teamchef Mattia Binotto dämpft die Erwartungen vor dem verspäteten Formel-1-Saisonstart! „Wir wissen, dass wir im Moment nicht das schnellste Paket haben“, sagte der Italiener in einer Mitteilung am Dienstag. Demnach tritt das Werksteam am Wochenende in Spielberg mit einem Boliden an, der weitestgehend noch auf dem technischen Stand von den Tests im Februar in Barcelona ist.