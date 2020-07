Salzburg rückt politisch ins bundesweite Rampenlicht: Ab heute übernimmt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) für sechs Monate den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz. Zentrales Thema wird für ihn die Bewältigung der Coronakrise sein. Dabei will der Landeshauptmann unter dem Motto „Stabilität und Zusammenhalt“ Zuversicht vermitteln. Im selben Zug gibt es einen Wechsel an der Spitze des Bundesrats. Die ÖVP-Bundesrätin aus Wals-Siezenheim, Andrea Eder-Gitschthaler, wird Bundesratspräsidentin. Damit übt erstmals eine ÖVP-Politikerin aus Salzburg das dritthöchste Amt Österreichs aus. In beiden Gremien wechselt der Vorsitz halbjährlich.