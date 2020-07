Wenige stecken viele an

Auch Personen, die laut sprechen, schreien oder singen können das Virus durch so genannte Aerosole besonders leicht übertragen – vor allem in geschlossenen und schlecht durchlüfteten Räumen. Wie schnell das gehe, zeigen die Cluster, die sich jüngst gebildet haben, etwa in Salzburg. „Wenig Infizierte können viele Menschen anstecken“, betonte Expertin Lass-Flörl.