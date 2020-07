„Das Mühlviertel als Tatort fasziniert mich. Die Menschen hier sind ein ganz eigener Schlag, damit lässt sich gut spielen. Und die düstere Seite der Landschaft zeige ich auch gerne. So morde ich mich durchs Mühlviertel“, freut sich Autorin Eva Reichl aus Ried in der Riedmark über die baldige Veröffentlichung von „Mühlviertler Grab“, des dritten Falls für ihren Inspektor Oskar Stern, am 8. Juli im Gmeiner-Verlag. Darin werden am Friedhof von St. Oswald bei Freistadt zwei Leichen gefunden - Ermittler Stern vermutet einen Zusammenhang mit dem geplanten neuen Tierschutzgesetz und einem ungeklärten Todesfall