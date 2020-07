Was das Eis in der Stadthalle betrifft, ist die Draustadt Klagenfurt einen Schritt voraus. In Villach gibt es bereits ab 6. Juli Eis, in Klagenfurt erst ab August. Nachwuchsspieler des KAC weichen daher in die Sportstätte ihres Erzrivalen aus, um so früh wie möglich Eiszeiten zu nutzen und optimal trainieren zu können.