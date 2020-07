Er hat es keine Sekunde bereut. „Es macht riesigen Spaß“, so der Ex-Unterhaus-Kicker. Die größten Unterschiede vom Arbeiten her? „Die Rahmenbedingungen. Allein der Fitnessraum in Wolfsburg ist sechsmal so groß wie beim LASK. Dazu gibt’s fünf Trainingsplätze in Top-Zustand. Man kann hier einfach qualitativ noch besser arbeiten.“ Auch, weil er sich durch mehr Personal auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.