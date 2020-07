Eine Themen- und Erlebniswelt für Besucher, modernere Büros für Mitarbeiter und eine Aufenthaltszone auf dem Vorplatz. So soll der neue Hauptsitz von Ötztal Tourismus in Sölden ab Juni 2021 aussehen. Insgesamt werden dafür 7,4 Millionen Euro in die Hand genommen. Der Spatenstich zum Projekt erfolgte Mitte Juni.