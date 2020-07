Anlagen in Prutz und Ried bald fertig

Fertiggestellt werden demnächst Anlagen in Prutz und Ried. In Ovella erfolgt bald der Spatenstich für den Bau eines 2,1 Megawatt leistungsstarken Dotierkraftwerks. Fleißig gearbeitet wird derzeit auch in Maria Stein am Innenausbau des unterirdisch verlaufenden Triebwasserstollens, der 2021 in Betrieb gehen soll.