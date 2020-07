Es sei ein Hilferuf gewesen, versuchte der vorbestrafte Mann am Dienstag in Innsbruck einem Schöffensenat weiszumachen. „Ich wurde mit zehn Jahren missbraucht und war an dem Tag auf einem LSD-Trip“, schilderte der Betroffene. Er habe niemanden verletzen wollen. „Ich wollte erreichen, dass ich in die Psychiatrie komme.“