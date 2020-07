Der SKN St. Pölten spielt nach einem 3:0-Sieg im NÖ-Derby bei der Admira auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga! Die unterlegenen Südstädter müssen dagegen um den Klassenerhalt bangen, treffen sie doch am Samstag (17 Uhr) zum Abschluss in einem echten Finalspiel auswärts auf das zwei Punkte zurückliegende Schlusslicht WSG Tirol, das in Mattersburg 1:4 verlor. Das Match entschieden Tore von Daniel Schütz (52.) und „Joker“ Issiaka Ouedraogo (83., 94.). Für die Admira war aber viel mehr drin, doch Schlussmann Christoph Riegler verhinderte einen Torerfolg der Hausherren, denen in Innsbruck bereits ein Remis zum Verbleib in der höchsten Spielklasse genügen würde.