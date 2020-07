Der Elektriker Markus P. (46) aus Marchtrenk in Oberösterreich fiel am Dienstag aus allen Wolken, als am Vormittag plötzlich ein Exekutor an der Wohnungstür klingelte. „Ich konnte mir erst nicht erklären, was der will“, so der 46-Jährige. Tatsächlich ging es aber um Magistratsforderungen nach einer Verkehrsübertretung im Jahr 2007!