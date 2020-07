Vermutlich war die Bremse defekt - denn ein Tempobolzer gab in St. Georgen bei Obernberg an, nur deshalb so schnell gefahren zu sein, weil er einen dringenden Werkstätten-Termin mit seinem Mercedes SL 55 AMG habe. Prompt fuhr er mit seinem 467-PS-Pkw und 223 km/h ins Radar.