Wer das nötige Kleingeld hat, kann am Traunsee schön wohnen: Um unglaubliche 4,7 Millionen Euro wechselte eine Haushälfte mit Seegrundstück in Gmunden den Besitzer. Das ist laut Auswertung von „willhaben“ und „IMMOunited“ die im ersten Quartal 2020 am teuersten verkaufte Wohnung in ganz Österreich.