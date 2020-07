Die Austria wird die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga auf dem ersten Platz beenden. Die Wiener siegten bei Verfolger Altach am Dienstagabend trotz eines 0:1-Pausenrückstands noch mit 2:1. Die Violetten verschafften sich im Play-off-Halbfinale gegen die Vorarlberger am 8. Juli somit das Heimrecht. Für Altach war die erste Niederlage in der Quali-Gruppe die erste zu Hause in diesem Jahr.