Die Einsatzorganisationen haben angesichts der „Geisterrennen“ zum Saisonauftakt der Formel 1 in Spielberg ihren Personalaufwand „an die Lage angepasst“, hieß es am Dienstag. Sprich: Es sind weniger Polizisten und Rotkreuz-Mitarbeiter als üblich im Einsatz. „Unser Ziel ist es, diese für ganz Österreich wichtigen Großveranstaltungen auch in so herausfordernden Zeiten bestmöglich vorzubereiten“, sagte Bezirkshauptmann-Stellvertreter Peter Plöbst.