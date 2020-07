„Können uns weiteren Lockdown nicht leisten“

Momentan werden in Israel erneut Ausgangsbeschränkungen diskutiert. Während der Gesundheitsminister dagegen ist, will Premier Benjamin Netanyahu strengere Regeln. „Wenn ich mir die Arbeitslosigkeit und die Wirtschaft ansehe, glaube ich nicht, dass wir uns das leisten können“, so der Geistliche. „Das Virus kostet Menschenleben, aber auch durch den ökonomischen Verlust sind Existenzen bedroht.“ Der 45-Jährige bleibt dennoch optimistisch und hofft, ab August wieder Pilger in seiner Herberge willkommen zu heißen.