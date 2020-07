Ein Leser-Paar darf sich dabei auf ein Luxus-Rundum-Paket freuen! Für 2 Personen geht’s von 24. bis 27. Juli 2020 nach Steyr mit allem was dazugehört: 3 Nächte mit Frühstück im 4-Sterne-Hotel Minichmayr am Zusammenfluss von Enns und Steyr, einer Stadtführung am 25. Juli und zwei Musicaltickets der besten Kategorie am selben Abend sowie Eintritte ins Museum Arbeitswelt und einer Fahrt mit der Steyrtalbahn am 26. Juli. Übrigens fahren die glücklichen Gewinner im topmodernen BMW 520d xDrive vor, der ihnen das gesamte Wochenende von BMW Knöbl zur Verfügung gestellt wird. Weitere Infos zum Musikfestival unter: www.musikfestivalsteyr.at