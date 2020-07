Royal-Expertin Jennie Bond führte damals laut eigenen Angaben viele private Gespräche mit der „Königin der Herzen“. Dabei ging es auch immer wieder um die Beziehung zu Charles. In der Doku „Diana: In Her Own Words“ verriet Bond nun: „Diana war ziemlich verunsichert wegen der Scheidung. Sie wollte die Scheidung nicht. Sie meinte zu mir: ,Das ist nicht das, was ich will.‘“