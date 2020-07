„Die Stimmung bei der Gemeinderatssitzung war sachlich, alle Fraktionen haben ihre Sichtweise dargelegt. Bei der Abstimmung haben ÖVP und FPÖ für eine Kündigung des Vertrages gestimmt, SPÖ und Grüne dagegen“, so Bürgermeister Thomas Steiner. Gründe für diese Entscheidung gab es viele. Unter anderem auch die finanzielle Situation der Stadtgemeinde auch aufgrund der fehlenden Ertragsanteile. „Für uns hat sich aber auch die Frage gestellt, ob das Geld, die Förderung basiert auf absoluter Freiwilligkeit seitens der Stadt, auch richtig eingesetzt ist. Und da sind wir zu dem Schluss gekommen, es lieber in die Bildungseinrichtungen in Eisenstadt zu investieren“, erklärt Steiner. Wo genau und in welcher Form, wollte der Stadtchef noch nicht sagen.