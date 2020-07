Typische Symptome einer Anaphylaxie sind Juckreiz, beginnend an Handflächen und Fußsohlen, Nesselausschlag, Schwellungen in Gesicht und Hals, Übelkeit und Erbrechen, Atem- und Schluckbeschwerden, Herzrasen und Schwindel. Prof. Sturm: „Kommt es zu einer anaphylaktischen Reaktion muss man rasch und richtig handeln. Denn weder das Ausmaß noch der Verlauf sind vorhersehbar.“ Daher ist das Mitführen von Notfall-Medikamenten, allen voran einem Adrenalin-Autoinjektor (Adrenalin-Notfall-Pen zur Selbstanwendung), sehr wichtig. Die Betroffenen selbst sowie - bei Kindern - deren Eltern und Betreuungspersonen in Schule und Kindergarten sollten in der richtigen Anwendung dieser Arzneien informiert und gut geschult sein.