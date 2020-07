Nach etlichen Bürgerbeschwerden sagt die Stadt den Roadrunnern jetzt den Kampf an. „Wir werden uns mit Vertretern der Bezirkshauptmannschaft und der Exekutive an einen Tisch setzen und ein Maßnahmenpaket erstellen. Es geht hier um die Verkehrssicherheit“, so Stadtchef Georg Rosner gegenüber der „Krone“.