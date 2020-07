Spende sollte für Bau von Kirche in der Seestadt verwendet werden

In der Einvernahme des Kardinals ging es um eine Spende des Fonds in Höhe von 250.000 Euro an die katholische Kirche. Dieser sollte, wie in einem Gespräch im Jahr 2008 entschieden wurde, zum Bau eines Gotteshauses in der Seestadt in Wien-Donaustadt verwendet werden. „In einem so großen Gebiet der Stadterweiterung war uns die Seelsorge ein wichtiges Anliegen“, erklärte Schönborn: „Hier sollten ja in der Endausbaustufe Zehntausende Menschen leben.“ Grundsätzlich sei es ein wichtiges Anliegen der Kirche, in Gebieten der Stadterweiterung Präsenz zu zeigen.