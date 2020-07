Ein Streit mit dem neuen Partner seiner Ex-Freundin hat für einen 36-Jährigen am Montagnachmittag in einer Wiener Wohnung zwar schmerzhaft, aber vergleichsweise glimpflich geendet. Im Zuge der Auseinandersetzung griff der Kontrahent plötzlich zu einem Küchenmesser und wollte sein Gegenüber attackieren. Der 36-Jährige konnte dem Angreifer das Messer abnehmen, dabei erlitt er jedoch eine tiefe Schnittwunde an der Hand.