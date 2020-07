Konkret erhöhte sich die Zahl der auf der Immo-Plattform angebotenen Kleinwohnungen von 2756 im Jänner auf 5113 im April. Dabei hat sich vor allem die Anzahl angebotener Mietwohnungen in den Bezirken 1 bis 8 verdoppelt. Im 3. Bezirk (Wien-Landstraße) seien im April um rund 300 Wohnungen mehr am Markt gewesen und im Mai sogar um 350 Mietwohnungen mehr. Der höchste Zuwachs wurde in Favoriten (10. Bezirk) festgestellt. Im Mai habe sich das Angebot wieder eingependelt, daher etwas reduziert. Trotzdem lag es im Mai noch immer „bei knapp 30 Prozent über dem Niveau vom Jahresbeginn“, so Dejmek.