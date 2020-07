Nachdem Mitte Juni in der Gastronomie als Maßnahme zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise die Senkung der Umsatzsteuer auf alle Speisen und Getränke vereinbart worden war, hat das Büro von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) weitere Senkungen der Umsatzsteuer auf fünf Prozent bekannt gegeben. Von dieser Regelung, die bereits am 1. Juli - also Mittwoch - in Kraft tritt, profitieren sollen vor allem Beherbergungsbetriebe. Die entsprechenden Beschlüsse wurden am Dienstag im Nationalrat gefasst.