Schon als das Insolvenzverfahren über die Kremsmüller Industrieanlagenbau KG eröffnet worden war, hatten auch die mehr als 500 Beschäftigten der Industrieservice KG auf ihre Gehälter warten müssen. Was wenig überraschte, da der Firmenteil eng mit dem in die Pleite gerutschten Industrieanlagenbau-Bereich zusammenhängt. Nun ist die Situation auch schwarz auf weiß besiegelt: Heute, Dienstag, stellte die Kremsmüller Industrieservice KG am Landesgericht einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens.