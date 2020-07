Nach den Ausschreitungen in Wien-Favoriten bei Demonstrationen bleibt die Stimmung zwischen Österreich und der Türkei alles andere als entspannt. Nachdem Wien und Ankara den Botschafter des jeweils anderen Landes ins Außenministerium zitiert hatten, fand nun Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) scharfe Worte Richtung Bosporus. Kurz warf der Türkei am Dienstag vor, „Unfrieden zu säen“ und in Österreich für ihre eigenen Interessen „Stimmung zu machen“. Aus Sicht des Kanzlers ist das ein „Missbrauch der Menschen mit türkischen Wurzeln, die in Europa leben“. Weiters ortete Kurz einmal mehr Versäumnisse in der Integrationspolitik und kündigte an, „ungesteuerte Zuwanderung“ künftig verhindern zu wollen.