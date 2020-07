Facebook war dafür kritisiert worden, nicht gegen umstrittene Trump-Postings vorzugehen. Infolge der Debatte um Hassbotschaften in sozialen Netzwerken kündigten zahlreiche Firmen wie Coca Cola, Honda, Unilever oder Starbucks an, ihre Social-Media-Werbung auszusetzen. Facebook will angesichts der Milliarden, die dadurch auf dem Spiel stehen, nun stärker gegen Hassnachrichten und Falschmeldungen vorgehen, betonte Gründer Mark Zuckerberg.