Leicester schließt Schulen und Geschäfte

„Wir empfehlen den Menschen in Leicester, zu Hause zu bleiben so viel sie können, und wir raten von allen nicht dringend notwendigen Reisen von und nach Leicester ab“, hatte Hancock am Montag im Parlament mitgeteilt. Geschäfte und Schulen müssten wieder schließen.

Die Neuinfektionen in der 350.000-Einwohner-Stadt machten in der vergangenen Woche zehn Prozent aller Fälle in England aus. Großbritannien ist mit mehr als 43.500 Todesfällen bei nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen das am schwersten von der Pandemie betroffene Land in Europa.