Beim Experiment wurde der Lagerstand für den Nutzer mit den Artikeln im Warenkorb tatsächlich als erschöpft angezeigt, gleichzeitig konnten andere Nutzer die Ware aber sehr wohl bestellen. Als verkauft gilt in dem Online-Shop demnach nur, was mit Bekanntgabe einer Zahlungsmöglichkeit als endgültig bestellt gilt. Generell funktioniert der Trick der TikTok-User nur, wenn ein in den Warenkorb gelegter Artikel tatsächlich sofort für den Besteller reserviert wird und der Programmierer des Online-Shops keine Bestell-Obergrenze eingebaut hat.