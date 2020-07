Erstmals zum Einsatz kommt es bereits am Mittwoch (20.30) gegen Sturm Graz, wenn Salzburg letztmals in dieser Saison in der heimischen Bullen-Arena auflaufen wird. Am Sonntag folgt noch der Liga-Kehraus beim LASK, ehe sich Spieler und Betreuer in den Urlaub verabschieden dürfen.